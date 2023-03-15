Глава СКР ждет доклад по факту разрушения памятника архитектуры в Перми

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о разрушении памятника архитектуры в Перми. Речь идет о здании, расположенном на улице Красные Казармы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее жильцы данного дома обратились с жалобами в СМИ. Они рассказали, что вынуждены проживать в опасных условиях. При этом уполномоченные органы власти не принимают никаких мер для ремонта здания, которое является памятником архитектуры. В настоящее время по данному факту Следственное управление СКР по Пермскому краю инициировало процессуальную проверку. Доклад о ходе проведения проверки и всех установленных обстоятельствах главе СКР должен представить руководитель следкома Прикамья Денис Головкин.