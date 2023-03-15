В Прикамье из горящего дома спасли двух детей и одного взрослого

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Лысьве утром 14 марта загорелся частный дом по улице Баженова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в 08:09. К месту происшествия выехали 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Огонь охватил дом, надворные постройки и гараж. Площадь пожара составила 105 «квадратов».

Из полыхающего дома вывели трех человек: двух детей и одного взрослого. Предварительной причиной ЧП назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в результате чего произошло короткое замыкание в надворных постройках.

Сейчас проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства случившегося.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре звонить на «01» или «101».

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