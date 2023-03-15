Житель Прикамья жестоко избил соседа из-за мусора под балконом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верещагино 30-летнего местного жителя осудят за избиение соседа. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Пьяный мужчина пошел на разборки к соседям, проживающим этажом выше. Ему не нравилось, что они регулярно сбрасывают мусор под балкон его квартиры. Хозяина жилища дома не оказалось, поэтому решать проблему вышла его сожительница. Конфликт был улажен, и в знак примирения женщина пригласила соседа выпить.

Вскоре вернулся 35-летний владелец квартиры, тоже в состоянии опьянения. Мужчинам общий язык найти не удалось. Межу ними возник конфликт, который начался дома и продолжился на улице.

Обвиняемый сильно ударил оппонента по затылку, после чего тот потерял сознание и упал на землю. В больницу он поступил с различными переломами. Полученные им травмы признаны тяжким вредом здоровью, опасным для жизни.

Сейчас уголовное дело направленно в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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