Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 15 марта 2023 года к 08:00 зафиксированы два ДТП: на ул. Героев Хасана в районе ж/д переезда у Технологического института в сторону «Велты», на ш. Космонавтов при развороте к ул. Подлесной.

Пробка в 9 баллов на Вышке-1: на ул. Мостовой и ул. Огородникова. На ул. Соликамской и ул. Фокинской затруднение в движении в 7 баллов. На Вышке-2 затор на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской.

В пробке встал транспорт на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Лесной.

На ш. Космонавтов скопление транспорта от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова. Пробка в 6-7 баллов на ул. Стахановской от ул. Чайковского до ш. Космонавтов.

В центральной части города есть затруднения в движении на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Луначарского в обоих направлениях.

На ул. Якутской начала формироваться пробка в 7 баллов при подъезде к Сосновому бору.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 15 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru