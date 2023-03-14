В пермском классическом университете объявили пожарную тревогу

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В здании общежития, расположенного в университетском кампусе ПГНИУ, сегодня, 14 марта, сработала пожарная сигнализация.

Около сотни студентов после сигнала тревоги вышли на улицу. Подоспевшие пожарные определили, что в одном из помещений из-за короткого замыкания воспламенилась проводка, но горение дальше не распространилось. Обитатели общежития вернулись в свои комнаты.

- Было установлено, что произошло короткое замыкание электрической проводки с последующим горением на площади 0.5 квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Самостоятельно эвакуировались 100 человек. Никто не пострадал.