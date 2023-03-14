В Перми у собственников выкупят участки в районе ЖК «Данилиха» и у магазина «Пятерочка»

Эскиз проекта, краевой Минтранс.

Как сообщалось ранее, в связи с реконструкцией улицы Крисанова предстоит изъять у собственников 17 земельных участков и снести 16 зданий.

Этот процесс уже начался: краевой Минтранс должен заключить соглашения с собственниками об изъятии участков в районе ЖК «Данилиха», магазина «Пятерочка» и двух зданий на улице Крылова. Подписано соответствующее распоряжение краевого правительства.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru