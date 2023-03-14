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НовостиПроисшествия14 марта 2023 14:16

Вынесен приговор водителю, который насмерть сбил 3 человек на остановке в центре Перми

Трагедия произошла на площади Карла Маркса
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

В Свердловском суде Перми вынесли приговор виновнику жуткой аварии, которая произошла в центре Перми в сентябре прошлого года. Водитель легкового автомобиля протаранил остановку «Площадь Карла Маркса».

Три человека при этом погибли на месте, и еще одна женщина получила серьезные травмы.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения, - сообщили в прокуратуре Пермского края. – Он также лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Виновник ДТП должен будет выплатить родным погибших, а также потерпевшей более 2 миллионов рублей.