В Прикамье родители уже могут начать записывать детей в 1 класс

Фото: permkrai.ru

Вообще-то записывать в первый класс в Пермском крае начнут с 1 апреля, но уже с завтрашнего дня на сайте Госуслуги родители могут подготовить черновик заявления. Об этом сообщили в краевом Минобре.

- С 15 марта на портале Госуслуги можно заполнить черновик заявления, сохранив его в личном кабинете, для этого потребуется учетная запись, - объяснили в министерстве образования, - Тогда потом останется в один клик отправить заявку на регистрацию, что сэкономит время и позволит избежать ошибок - отредактировать черновик можно в любой момент до подачи заявления. Обязательно нужно прикрепить сканы документов, подтверждающие льготы.

Кнопка «Отправить» станет активной 1 апреля. Запись продлится до 30 июня.

В личном кабинете можно будет отследить информацию о движении заявления.

В этом году прием заявлений в первые классы в школах Пермского края стартует 1 апреля. Подать заявление на зачисление можно тремя способами. В частности, родители могут лично прийти в образовательное учреждение и написать заявление. Также имеется возможность послать в школу документы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, рассказали в Министерстве образования и науки Прикамья.

Прием детей в первые классы будет проходить в два этапа. Основной этап пройдет с 1 апреля до 30 июня. В это время школы будут принимать детей с преимущественным и внеочередным правом, а также проживающих на закрепленной за учебным заведением территории. На втором этапе с 6 июля по 5 сентября будет вестись приём на свободные места. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. В этот период можно подать заявление в любую школу.

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