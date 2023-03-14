В Пермском крае ищут родственников мужчины, попавшего в больницу

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой/ВКонтакте

В Пермском крае волонтеры ищут родственников мужчины, попавшего в больницу. Как рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, мужчина попал в медучреждение 2 марта этого года. Его госпитализировали в Сылвенскую больницу, которая находится в поселке Сылва Пермского района. До настоящего времени точная личность пациента не установлена.

На вид мужчине около 50-60 лет, худощавого телосложения, волосы короткие темные с залысинами, глаза серые. Предположительное имя Владимир Катаев. Волонтеры просят жителей Прикамья помочь найти родственников или установить личность пациента. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом человеке, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.