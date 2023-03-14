Мистика или история: в какие кинолокации Пермского края влюбились туристы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интерес туристов к пермским местам, где проходили кинематографические съемки, вырос почти в 3 раза. Самыми популярными локациями у любителей фильмов и сериалов стали поселок Кусья-Александровский, город Кунгур, архитектурно-этнографический музей Хохловка. Именно здесь эксперты МегаФона зафиксировали наибольший рост интернет-трафика.

В марте вышла последняя серия второго сезона сериала «Территория» (16+). Главной локацией для съемок стал поселок Кусье-Александровский в Горнозаводском районе. Многосерийный фильм в жанре фольклорного хоррора, основанный на легендах и поверьях жителей Пермского края, полюбился зрителям, а создатели уже анонсировали выход третьего сезона. Поэтому и интерес к этому небольшому населенному пункту региона вполне закономерен – интернет-трафик здесь вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Объем данных, который ежедневно используется в Кусье-Александровский, сравним с 200 онлайн-просмотрами заключительного эпизода сериала.

Еще одна популярная кинолокация Пермского края – архитектурно-этнографический музей Хохловка. Здесь снимали несколько эпизодов многосерийной киноленты «Зулейха открывает глаза» (12+), а Хохловка сыграла роль родной татарской деревни главной героини. Число абонентов МегаФона, которые посетили эту территорию увеличилось в полтора раза. Вырос и интернет-трафик – объем фото и видео, отправленных кинопоклонниками и любителями старины, стал больше на 26%.

Кунгур и его окрестности, в том числе Кунгурская пещера, также не раз становились съемочной площадкой для фильмов разных жанров. Гости города могут почувствовать себя героями исторических лент «Приваловские миллионы» (18+) и «Золото» (16+) или драматического сериала «Два берега». Ежемесячно отсюда туристы отправляют фото и видеозарисовки общим объемом свыше 8 тысяч гигабайт.

Арт-объект «Счастье не горами», расположенный в Перми на набережной Камы, появлялся в сериале «Реальные пацаны» (16+) и фильме «Географ глобус пропил» (16+). В конце прошлого года достопримечательность обновили и вернули на прежнее место. Туристы и жители региона вновь охотно фотографируются на фоне арт-объекта и делятся снимками с родными и друзьями. Только за последний месяц интернет-трафик здесь вырос на 20%, а ежедневный объем передачи данных можно сравнить с 25 тысячами фотографий, отправленными в мессенджере.

В Губахе и его окрестностях снималась историческая драма «Сердце Пармы» (16+), рассказывающая о переломной странице в истории Урала. Киноэпопея вышла в прокат в конце 2022 года. Здесь туристический трафик вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Природные декорации этих мест можно увидеть в фильме-катастрофе «Одна» (12+) про девушку, которая стала единственной выжившей после столкновения пассажирского самолета и военного бомбардировщика, а также в детском приключенческом кино «Чук и Гек» (6+).

Чаще всего в пермские места, которые стали известны благодаря киносъемкам, отправляются туристы из Москвы, Питера, Уфы, Казани, Самары и Оренбурга. Гости региона будут на связи с родными как в городских кинолокациях, так и в небольших поселках. С начала года МегаФон модернизировал сеть в 14 городах, 30 населенных пунктах Пермского края, а также в районе аэропорта Большое Савино, чтобы увеличить скорость мобильного интернета для активных онлайн-пользователей. Кроме этого, новое покрытие оператора появилось у 4,5 тысяч жителей малочисленных деревень и поселков.