В Прикамье появился оперштаб, отвечающий за безопасность детей

Фото: Оксана ЗУЙКО

В Пермском крае создан оперативный штаб по вопросам обеспечения безопасности детей. Информация об этом появилась в соцсетях на официальных страницах муниципалитетов.

Работу оперштаба курирует уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

Кроме того, открылась горячая линия по телефонам 235-15-19 и 235-15-95. Можно звонить и сообщать о случаях, когда что-то угрожает здоровью и жизни детей. Для этого также есть электронная почта perm-deti@mail.ru.

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