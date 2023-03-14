Комитет по развитию инфраструктуры ЗС Прикамья может возглавить Павел Черепанов

Фото: pk.zsperm.ru

Комитет по развитию инфраструктуры Заксобрания Пермского края может возглавить депутат Павел Черепанов. Его кандидатуру на должность председателя рекомендовали члены комитета, сообщает пресс-служба краевого парламента.

В настоящее время Павел Черепанов занимает пост заместителя председателя комитета. В случае его назначения, новым заместителем может стать депутат Сергей Богуславский. Окончательное решение депутаты планируют принять на пленарном заседании краевого Заксобрания, которое состоится 16 марта.

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