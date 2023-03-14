В Пермском крае газ получат жители 75 населенных пунктов

Фото: правительство Пермского края

С начала 2023 года в Пермском крае стартовали проектно-изыскательские работы по 21 межпоселковому газопроводу. Их общая протяженность составит 447 километров.

Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, подключиться к голубому топливу смогут жители 75 населенных пунктов, а это более 18 тысяч человек. Работы будут выполнены в рамках газоснабжения и газификации региона на 2021-25 годы.

Новые газопроводы будут проходить в Ильинском, Нытвенском, Оханском, Чусовском, Горнозаводском, Частинском, Краснокамском, Октябрьском, Лысьвенском, Верещагинском, Чернушинском, Красновишерском, Чердынском, Кунгурском и Пермском округах. Об этом сообщил гендиректор ООО «Газпроммежрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов.

Губернатор Пермского края подчеркнул важность газификации. «Природный газ позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и обеспечить более комфортные условия жизни. Несмотря на то, что темпы подключения населения к газу серьезно выросли, потребность Прикамья в новых газопроводах все равно остается высокой», — отметил глава региона.

В 2022 году были построены 22 газопровода в 11 территориях. В частности пять газопроводов были межпоселковыми.

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