В Пермском крае осудили мужчину, ранившего на берегу реки двух девушек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском районе осудили 33-летнего жителя поселка Курашим за нападение с ножом на двух девушек. Как рассказали в Следственном управлении по Пермскому краю, все произошло днем 8 мая прошлого года в Кукуштанском сельском поселении. Мужчина несколько раз ударил ножом двух незнакомых девушек, отдыхавших на берегу реки Бабка. После чего уехал с места происшествия на велосипеде.

После нападения потерпевшие вернулись в дачный кооператив. Там соседи оказали им первую помощь и вызвали экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц». В результате, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет колонии строгого режима.

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