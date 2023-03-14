В Перми до конца года запустят 16 электробусов до микрорайона Ива

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми запустят 16 электробусов до микрорайона Ива. Предполагается, что они начнут работу до конца 2023 года. Электробусы будут курсировать по маршруту «улица Сапфирная – Пермь-2». О таких планах рассказал вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский на заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Отмечается, что электробусы станут альтернативой трамваев, запуск которых в микрорайоне Ива планировался ранее. На закупку электротранспорта из бюджета Пермского края планируется выделить 38 млн рублей. Еще 9 млн рублей на эти цели будет направлено из городского бюджета. Также регион получил поддержку федерального центра в объеме 736 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджет планируется рассмотреть на заседании Заксобрания 16 марта.

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