Пермский край и Индия намерены создать совместное производство станков

Фото: permkrai.ru

Делегация из Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным находится с рабочим визитом в Индии. Власти Прикамья провели серию встреч, направленных на развитие партнерства между бизнесом региона и предприятиями Республики. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В ходе визита были проведены переговоры с руководством одной из крупнейших в Индии станкостроительных компаний. Предприятие специализируется на производстве токарных, фрезерных и шлифовальных станков с ЧПУ и подсистем. Сейчас компания экспортирует в Россию порядка 500 станков. Однако руководство компании намерено расширять взаимодействие. Во время встречи стороны вопрос создания в Перми совместного производства станков и увеличение поставок оборудования. Правительство Пермского края, в свою очередь, высказало готовность оказывать всестороннюю поддержку в реализации инвестпроекта.

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