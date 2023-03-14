В Перми вновь перенесли аукцион на право аренды бывшего трамвайного депо

Фото: domofoto.ru

Департамент имущественных отношений администрации Перми объявил перерыв в проведении аукциона на право аренды бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй. Торги планируется возобновить 14 марта 2023 года. Информация об этом размещена на муниципальной торговой площадке. Это уже третий перенос аукциона. Изначально планировалось, что победитель будет определен 9 марта. Однако торги перенесли на 10 марта, а затем – на 13 марта.

Здание на улице Пермской, 1 в Перми было построено в 1917 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения – памятник «Депо трамвайное». Так как помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, начальная цена объекта будет установлена в размере 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Площадь всего здания составляет 4,1 тыс. кв. метров. Основным условием договора с победителем торгов станет выполнение работ по сохранению, реставрации и приспособлению памятника архитектуры для современного использования.

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