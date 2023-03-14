Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 14 марта 2023 года к 08:00 затруднения движении в 8-9 баллов наблюдаются на Вышке-1: на ул. Соликамской, ул. Мостовой, ул. Огородникова и Фокинской, далее до пл. Славянова. На Вышке-2 затор на ул. Соликамской и ул. Гашкова.

В центральной части города транспорт встал на ул. Революции от ш. Космонавтов до ул. Куйбышева. Большое затруднение в движении на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской в обоих направлениях, на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции.

Напряженная ситуация в 7 баллов на развязке ш. Космонавтов с ул. Промышленной и ул. Оверятской, на ул. Верхнемуллинской от ул. Пойменной до ул. Промышленной.

Скопление транспорта «Яндекс Пробки» фиксирует на ул. Грибоедова от ул. Лесной при движении к ул. Уинской. Его спровоцировало ДТП на перекрестке Грибоедова и Уинской.

На ул. Якутской пробка в 8 баллов при подъезде к Сосновому бору, затор на перекрестке ул. Борцов Революции с ул. Спешилова.

Пробки в 5-6 баллов на нескольких участках ул. Героев Хасана в сторону центра: от Южного обхода до фабрики Нестле, от Бродовского тракта до кольца на Велте, от ул. Ижевской до ул. Усольской.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 14 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 6 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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