В спецоперации на Украине погиб 24-летний военнослужащий из Прикамья

Фото: Администрация Верещагинского городского округа/ВКонтакте

Грустная новость появилась в офицальной группе администрации Верещагинского района: 22 февраля в спецоперации на Ураине в городе Артемовск погиб выпускник местной школы № 2 Виталий Главатских. Военнослужащему было всего 24 года.

Прощание с бойцом пройдет в музейно-культурном центре завтра, 14 марта, с 10.30 до 11.30. В 12.00 – церемония отпевания в храме Александра Невского.

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