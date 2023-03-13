В Прикамье набирают популярность безналичные решения от Сбера

Фото: Сбер

Безналичные решения от Сбера набирают популярность среди клиентов Пермского отделения Сбербанка. Одно из таких решений – смарт-кассы для бизнеса, терминал и касса 2 в 1. В Пермском крае 4,1 тыс. торговых точек оборудованы такими устройствами, из них более 1000 установлены в 2022 году.

Классические устройства для приема платежей банковскими картами заменяются современными гаджетами, которые подстраиваются под задачи и потребности клиента модельным рядом (от решений для разъездной торговали до комплекса для ресторанного сегмента) и помогают бизнесу решать целый комплекс задач, используя одно устройство.

В Сбере активно развиваются альтернативные платежные методы семейства SberPay: оплата по QR-коду и по кнопке в интернете. Они дают возможность совершать покупки в магазинах и интернете бесконтактно, не нужно носить карту с собой. Данные технологии пользуются большим спросом у пермских предпринимателей. Всего в регионе более 19 тысяч компаний пользуются торговым эквайрингом Сбера.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Торговый эквайринг – удобный механизм, который уже не один год пользуется высокой популярностью у населения Пермского края. Он позволяет эффективно проводить безналичную оплату, при этом постоянно совершенствуется и предлагает новые современные технологии».