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НовостиОбщество13 марта 2023 15:40

С 14 марта на трассе Соликамск – Красновишерск введут реверсивное движение

Это связано с ремонтом на мосту через реку Боровая возле деревни Чертёж
Екатерина Оборина
Фото: Минтранс Прикамья

Фото: Минтранс Прикамья

В Пермском крае временно ограничат движение транспорта на трассе Соликамск – Красновишерск. Это связано с ремонтными работами на мосту через реку Боровая возле деревни Чертёж. Об этом сообщает Министерство транспорта Прикамья.

С 14 марта на данном участке автодороги будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение будет действовать до завершения ремонтных работ. Водителей просят быть более внимательными и с пониманием отнестись к временному перекрытию дороги.

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