В Кунгурском округе закрылась ледовая переправа через реку Сылва

Фото: МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае в связи с приходом теплой погоды начали закрывать ледовые переправы. В настоящее время закрылась ледовая переправа через реку Сылва в Кунгурском округе. Ледовая дорога протяженностью 2 км соединяла поселок Ильича и село Троица. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Пермскому краю.

Жителям Прикамья рекомендуют соблюдать правила безопасности при выезде на лед. В МЧС напоминаю, что передвижение по льду на автомобиле допускается только по официальным переправам. Этой зимой на территории Прикамья действовало более 10 ледовых переправ. В случае происшествия необходимо сообщать по телефонам «101» или «112».

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