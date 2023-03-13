Портфель ответственного финансирования Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году вырос в 2,7 раза

Фото: Сбер

Сбер является одним из лидеров ESG-повестки в стране: кратно наращивает портфель ESG-кредитов, готовится первым в России выдавать «зеленую» ипотеку и углубляется в повестку устойчивого развития регионов.

По итогам 2022 года портфель ответственного финансирования Сбера по всей стране достиг 1,3 трлн рублей. В Волго-Вятском банке Сбербанка показатель вырос в 2,7 раза с начала прошлого года и составил 151,3 млрд рублей. В 2022 году Сбер запустил ряд нефинансовых ESG-сервисов. Ассортимент включает в себя 18 продуктов. Их объем продаж на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка в 2022 году составил 25,5 млн рублей.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«ESG остается фокусной темой для Сбера, клиентов банка, представителей власти и общества. Подтверждение этому – кратное перевыполнение поставленных в начале 2022 целей по привлечению кредитов с ESG-компонентой и росту портфеля ответственного финансирования. На этот год мы поставили перед собой более амбициозную цель – рост портфеля ESG-кредитов более чем на 30%. Работая в регионе, особое внимание мы уделяем ESG-трансформации регионов. В современных реалиях это ответ на увеличивающийся запрос общества на социальную ответственность власти и крупного бизнеса. Так, например, в Нижегородской области был реализован пилотный проект по разработке и реализации ESG-стратегии развития региона».

Также в банке рассказали о планах запустить ESG-продукты для физических лиц: зеленую ипотеку, зеленое страхование и др.