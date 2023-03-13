Крупный банк на 70% нарастил продажи автокредитов в Прикамье

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Эти показатели на 70% больше результатов за аналогичный период прошлого года по числу сделок и на 53% превышают их по объему.

В целом по стране клиенты банка оформили более 11 тысяч автокредитов - на четверть больше, чем за январь-февраль 2022 г. Общий объем сделок составил 13,4 млрд рублей. более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая приходится 21% сделок, что также в два раза превышает значения прошлого февраля года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов). В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад (15%). Кредиты на новые автомобили занимают 43% выдач (против 79% годом ранее). Доля беззалоговых автокредитов за год выросла в четыре раза, с 6% до 24%. По оценкам банка, в марте активность заемщиков в этом сегменте продолжит расти на фоне наращивания объемов производства отечественного автопрома и расширения списка импортируемых марок автомобилей.

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей. Больше всего подорожали Chery (+57%) и Geely (+56%). Меньше всего выросли в цене Haval – на четверть.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также продемонстрировали рост. Согласно отчету НАПИ, автомобили китайских марок в среднем подорожали за год в 1,7 раза. Цены на подержанные российские автомобили росли не такими высокими темпами – за прошлый год прирост составил 16%. За последние месяцы их стоимость сохранилась примерно на одном уровне 450-470 тысяч рублей.

«Показатели автокредитования демонстрируют, что рынок транспорта в России стабилизировался и вышел на траекторию роста. В дальнейшем спрос на автокредиты будет стимулировать расширение поставок в Россию автомобильных зарубежных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома, в том числе ожидаемое возобновление выпуска флагманской модели Lada», – отметил управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.