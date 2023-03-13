В Прикамье из-за ОРВИ и гриппа на карантин отправили 77 классов и групп в детсадах

Фото: Олег ЗОЛОТО

За неделю с 6 по 12 марта в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 16 157 жителей. Это на 19,5% меньше, чем неделей ранее, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Большинство заболевших — взрослые. Они составляют 58,7% от общего числа заболевших. В крае циркулируют вирусы «свиного» гриппа и гриппа В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

В Прикамье на карантин по ОРВИ и гриппу отправили 38 классов в 24 школах и 39 групп в 33 детских садах.

Для профилактики заражения рекомендуют носить маску в многолюдных местах, чаще мыть руки, не допускать переохлаждения, избегать контакта с больными и регулярно проветривать помещения.

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