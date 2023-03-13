Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми определен перевозчик на экскурсионный автобусный маршрут №300т. Его будет обслуживать компания ООО «Автобик», сообщает пресс-служба мэрии. Автобус будет оформлен в фирменном стиле юбилея города. Сейчас определяется дата запуска маршрута и размер стоимости проезда.

Автобус будет курсировать по основным достопримечательностям краевой столицы. Время в пути составит 1,5 часа. Маршрут пройдет по территориям Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов города. Стартует рейс от Перми-1, где можно сфотографироваться у «Счастья не за горами». Во время поездки пассажиры прослушают аудиогид с информацией об истории и знаковых местах Перми. Билет будет действовать в течение всего дня. Пассажиры смогут выйти на каких-либо остановках, а затем снова сесть в автобус. Планируется, что автобус будет курсировать по регулярному расписанию.

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