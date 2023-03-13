В Прикамье отменят штрафы за купание в струйных городских фонтанах

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В Пермском крае изменятся штрафы за купание в городских фонтанах, незаконные граффити, расклейку объявлений и другие правонарушения. Соответствующий законопроект внес губернатор Дмитрий Махонин, рассказали в пресс-службе краевого парламента.

– В частности, планируется увеличить штрафы за нанесение графических рисунков, размещение листовок, плакатов и объявлений на фасадах зданий и в непредусмотренных для этого местах. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей, – следует из сообщения.

Также нововведения коснутся нарушений правил охраны жизни людей на водных объектах. Для физлиц предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей. Уточняют поправки и норму о штрафах за купание в городских фонтанах. За купание в них штраф по-прежнему составит тысячу рублей. При этом наказание за купание в так называемых струйных фонтанах планируют отменить. Законопроект рассмотрят на мартовском заседании краевого Заксобрания.