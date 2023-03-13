В Прикамье за 115 млн рублей продают термальный комплекс с самым большим открытым бассейном

Фото: термальный комплекс Weekend

На продажу выставлен термальный комплекс Weekend, который находится в Гамово. Его цена — 115 млн рублей.

В нем работает самый большой в регионе теплый открытый бассейн — 303,6 квадратных метра. Он открыт и зимой, и летом, а температура воды там всегда 38 градусов. В этом же бассейне есть гидромассаж, аэромассаж и противотоки для плавания.

Также в термальном комплексе обустроены несколько зон: бани, сауны, хаммам, кафе, зимний сад и другие.

Владельцы утверждают, что продают термальный комплекс, поскольку изначально так и планировали, а их задачей было создание доходного бизнеса для инвестиций. Рентабельность бизнеса по итогам 9 месяцев работы составила 34% годовых.

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