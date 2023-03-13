Стартовал Фестиваль пермского искусства, посвященный 300-летию города

Фото: Андрей Чунтомов

С 12 марта открылся Фестиваль пермского искусства, посвященный 300-летию города, а также творчеству пермских композиторов, литераторов и музыкантов. Фестиваль стартовал в ДК им. Солдатова.

Фото: Виталий Кокшаров

На открытии выступили знаменитые уроженцы Перми. Симфонический оркестр «Орфей» вышел на сцену под управлением дирижера, художественного руководителя оркестра и главного идеолога фестиваля Петра Юркова. В числе музыкантов были скрипачка и концертмейстер концертного симфонического оркестра Московской государственной консерватории им. Чайковского Елена Корженевич и молодой пианист, победитель Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Лев Бакиров.

Фото: Виталий Кокшаров

Лариса Юдина, ведущая солистка Мариинского театра, исполнила «Арию Царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта, «Куплеты Олимпии» из оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, романс «Весенние воды» на музыку Сергея Рахманинова и романс «Соловей» Александра Алябьева. Завершился концерт выступлением Пермской хоровой капеллы мальчиков, которой руководит Дмитрий Батин. 100 хористов вышли на сцену вместе с солистом творческого объединения «ПермьКонцерт» Владимиром Печенкиным. Вместе они исполнили песню на стихи Роберта Рождественского «Земле моей» композитора Евгения Крылатова, также уроженца Перми.

Фото: Андрей Чунтомов

Концерты в рамках фестиваля будут проходить в течение трех месяцев — до 12 июня. В этот период запланировано 30 концертов, в частности более 10 будут посвящены детям. В разных точках города можно будет посетить концерты, мюзиклы и спектакли. Одним из главных событий станет премьера от ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» – музыкальный спектакль «Народный сказ о Перми Великой». Он посвящен народам Пермского края.

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