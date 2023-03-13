В Перми 13 марта установлен новый температурный рекорд

Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Перми и Пермского края в последние дни держится теплая погода. В понедельник, 13 марта, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры.

– Воздух в краевой столице прогрелся до +5,9 градусов. Это на 0,1 выше, чем в этот день в 2020 году, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, после 14.00 в регионе начнется дождь и постепенное похолодание. Всего за сегодняшний день может выпасть около 5 мм осадков в виде дождя в краевой столице и до 10 мм в виде дождя и мокрого снега по востоку Прикамья.

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