Авиарейсы из Перми в Минск начнутся со 2 апреля 2023 года

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В расписании аэропорта Большое Савино появились прямые рейсы из Перми в Минск. Их будет выполнять авиакомпания «Икар». Первый рейс запланирован на 2 апреля. Пермяки смогут улететь в столицу республики Беларусь два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Полетная программа рассчитана до 26 октября 2023 года. Летать будет воздушное судно Embraer. Время в пути составит три часа.

Напомним, открыть авиасообщение с Минском планировалось еще осенью прошлого года. Однако из-за низкого спроса на билеты перевозчик отменил полетную программу по данному направлению. Ранее краевые власти заявляли, что запуск авиарейсов из Перми в Минск будет зависеть от пассажиропотока.

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