В Перми 14 марта перекроют движение по улице Локомотивной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 14 марта улицу Локомотивную перекроют для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Ограничения продлятся с 02:00 до 04:00. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

В Управлении автомобильных дорог и транспорта Пермского края пояснили, что перекрытие необходимо для выполнения работ по строительству перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара».

Напомним, что автодорога входит в число приоритетных объектов проекта «Пермь-300». Ее протяженность составит 7,2 км. По итогам работ появятся четырехполосная магистраль и путепровод на улице Локомотивной. Завершить их планируют в 2025 году.

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