Два пермяка завоевали «золото» на чемпионате ПФО по боксу

Пермские спортсмены показали отличные результаты на чемпионате Приволжского Федерального округа по боксу. Он проходил на прошлой неделе в Перми.

По итогам соревнований в чемпионат России прошли два боксера – Муса Мирзаев и Михаил Малков. Они победили в своих весовых категориях. Также Михаил Малков признан лучшим боксером Чемпионата ПФО по боксу среди мужчин 19-40.

Серебряными призерами стали Александр Чекотин из Соликамска и Матвей Онянов из Березников. Еще три боксера из Прикамья завоевали бронзовые медали. Это Дмитрий Спивак, Денис Хряшко и Иван Овсянников. 12 июня в Перми пройдет первый этап Кубка России по боксу.

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