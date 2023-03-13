За неделю на дорогах Пермского края в ДТП погибли два человека

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За прошедшую неделю с 6 по 12 марта на территории Пермского края произошло 346 ДТП. В результате автоаварий погибли два человека. Еще 28 человек получили различные травмы, среди них один несовершеннолетний. Такие данные сообщает краевая Госавтоинспекция.

Также за минувшую неделю в Прикамье сотрудниками ГИБДД было пресечено 16931 нарушение правил дорожного движения. Из них 516 водителей не предоставили преимущество пешеходам, 182 водителя нарушили правила перевозки детей, 178 водителей были привлечены за выезд на встречную полосу, 155 водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, правила дорожного движения нарушили 757 пешеходов.

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