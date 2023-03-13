В Тюменской области водитель из Прикамья погиб при столкновении с грузовиком

Фото: Сергей ГАПОН

В Госавтоинспекции Тобольска сообщили о смертельном ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которое произошло 12 марта.

На 110-м километре автодороги «Лада-Веста» под управлением 28-летнего жителя Пермского края врезалась в большегруз Scania R400 с полуприцепом. Грузовик был припаркован на обочине.

Водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии. По предварительным данным, мужчина мог уснуть за рулем.

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