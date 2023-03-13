Суд в Перми завершил конкурсное производство в отношении бывшего застройщика «Камская долина»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Арбитражный суд Пермского края принял решение о завершении процедуры конкурсного производства в отношении бывшего крупнейшего в регионе застройщика «Камская долина». Об этом сообщает Business class.

В реестр требований кредиторов компании включены претензии на 1,6 млрд рублей. По итогам продажи имущества «Камской долины» в конкурсную массу поступило 110,7 млн рублей.

На 15 февраля не погашены требования кредиторов в 1,2 млрд рублей, а также не вошедшие в «реестр» требования кредиторов в 147 млн рублей.

АО «Камская долина» было создано в 1992 году. До 2016 года это был крупнейший в Прикамье застройщик. В 2017 году компании холдинга вошли в процедуру банкротства из-за финансовых проблем, а также задержек со сдачей объектов. В 2018 году «Камская долина» была признана несостоятельной.

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