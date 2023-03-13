Житель Пермского края после возвращения на СВО погиб в бою

Фото: администрация Осинского городского округа

В феврале в ходе спецоперации при выполнении боевой задачи погиб 31-летний Иван Шестаков. Об этом сообщили в администрации Осинского городского округа.

В декабре прошлого года он был ранен, но после восстановления снова вернулся на передовую.

Иван Шестаков родился и вырос в селе Новозалесново. После окончания школы начал работать трактористом на сельхозпредприятии. По словам родственников и знакомых, он был отзывчивым и трудолюбивым, человеком дела, который не откладывал на потом то, что можно сделать сегодня.

С Иваном Шестаковым простились 12 марта в родном селе.

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