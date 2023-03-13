В Пермском крае на неделе ожидаются перепады температур и сильный ветер

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе погода в Прикамье будет изменчивой. При порывистом ветре пройдут дождь и снег. Об этом рассказали синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 13 марта, облачно. Ожидается дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит +1…+6 градусов. Порывы ветра достигнут 19 м/с. Во вторник местами снег, гололедица. Ночью до -13 градусов, днем -3…+2. Ветер до 13 м/с.

В среду, 15 марта, местами снегопад. Температура ночью -3…-8 градусов, а днем -1…+4. Порывы ветра до 16 м/с. В четверг ожидаются небольшие осадки. Ночью до -10 градусов, днем -1…+4. Ветер немного стихнет — до 8 м/с. В пятницу существенно погода не изменится, но днем воздух может прогреться до +7 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные ожидаются очередное похолодание, смешанные осадки, местами снегопады. Вновь станет ветрено — порывы до 14 м/с.

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