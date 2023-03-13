Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 13 марта 2023 года к 08:00 затруднения движении в 6-7 баллов наблюдаются на Вышке-1: на ул. Соликамской, ул. Мостовой, ул. Огородникова и Фокинской, далее от площади восстания по ул. Славянова до ул. Смирнова. На Вышке-2 транспорт скопился на спуске с ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской к ул. Соликамской.

В этот час заторы на ул. Крупской в обоих направлениях от Цирка до ул. Дружбы.

В центральной части города транспорт медленно движется га ул. Попова в районе эспланады, а также от ул. Пушкина до ул. Ленина в обоих направлениях.

Пробки в 7-8 баллов на перекрестке ул. Героев Хасана и ул. Чкалова, на бул. Гагарина от ул. Ушинского до Южной дамбы, на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, на ул. Якутской при подъезде к Сосновому бору, ш. Космонавтов в обоих направлениях от ул. Плеханова до ул. Уральских Партизан.

ДТП к 08:00 га улицах Перми пока не зафиксированы.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 13 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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