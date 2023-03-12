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НовостиПроисшествия12 марта 2023 15:41

Жителя Прикамья, который несколько лет насиловал двух девочек, приговорили к 15 годам

Одна из них, в конце концов, пожаловалась матери
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае завершился процесс над жителем Чайковского, который в течение нескольких лет совершал различные сексуальные преступления в отношении двух несовершеннолетних детей.

- С июня 2014 года по октябрь 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершал действия сексуального характера в отношении знакомых ему двух малолетних девочек, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Все это началось, когда одной из девочек было 7, а другой 8 лет. И только в прошлом году одна из них решилась рассказать все своей матери, и та сразу пошла к следователям.

Насильника осудили сразу по трем статьям уголовного кодекса – в том числе, и за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Суд Чайковского приговорил его к 15 годам колонии строго режима, он еще может попытаться обжаловать этот приговор в вышестоящей инстанции.