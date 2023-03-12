Баскетболисты «ПАРМА-ПАРИ» в упорной борьбе победили «Енисей»: 79:78

Фото: БК "ПАРМА-ПАРИ".

Пермские баскетболистам удалось за четыре дня одержать вторую победу – в упорной борьбе они одолели баскетболистов «Енисея» с минимальным счетом 79:78. В этом им помогали родные стены и пермские болельщики.

Напомним, что 9 марта пермские спортсмены переиграли баскетболистов из Самары со счетом 72:67.

«Парма» сейчас лидирует в турнирной таблице этапа проигравших ВТБ, «Енисей» - на четвертой строчке.

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