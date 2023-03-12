Самолет авиарейса Пермь – Сочи экстренно посадили в Астрахани

Фото: Википедия.

В телеграмм-канале AVIAINCIDENT сообщили о том, что пилоты самолета В-737-800, летевшего рейсом PBD366 из Большого Савино в аэропорт в Адлере, вынуждены были совершить незапланированную посадку на аэродроме Нариманово в Астрахани. Это произошло рано утром 12 марта.

Как сообщается, в полете одному из пассажиров авиалайнера компании «Победа» стало плохо.

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