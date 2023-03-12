Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 марта 2023 14:15

Самолет авиарейса Пермь – Сочи экстренно посадили в Астрахани

Одному из пассажиров в полете стало плохо
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: Википедия.

Фото: Википедия.

В телеграмм-канале AVIAINCIDENT сообщили о том, что пилоты самолета В-737-800, летевшего рейсом PBD366 из Большого Савино в аэропорт в Адлере, вынуждены были совершить незапланированную посадку на аэродроме Нариманово в Астрахани. Это произошло рано утром 12 марта.

Как сообщается, в полете одному из пассажиров авиалайнера компании «Победа» стало плохо.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru