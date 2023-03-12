Волонтеры прекратили поиски 45-летнего жителя Перми

Фото: Виктория МИНАЕВА
В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили о том, что поиски 45-летнего Андрея Мышкина прекращены и попросили снять репосты.
Пропавший ушел 9 марта с работы на улице Энгельса в Дзержинском районе, после этого связь с ним прекратилась.
- Найден, погиб, - сообщили волонтеры. – Выражаем соболезнования родным и близким.
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