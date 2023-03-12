Выяснилось, что 10-летняя девочка придумала историю про свое избиение возле прикамской школы

Как выяснилось, никакого избиения возле этой школы не было. Фото: паблик ВК "ЧП Березники".

Мы уже писали о том, что мама третьеклассницы из Березников 10 марта опубликовала пост о том, что ее дочку избили три подростки на остановке возле школы и отобрали 30 рублей. Так девочка объяснила появившийся у нее синяк.

В СУ СКР по Пермскому краю по факту этой публикации организовали проверку. В частности, с девочкой поговорил психолог, и та призналась, что выдумала историю со своим избиением на автобусной остановке. И рассказала, что синяк она получила, когда они баловались в школе на перемене.

После этого ее мама извинилась через соцсети.

- Я прошу дать опровержение этой ситуации, - написала она в паблик «ЧП Березники». - Мы испугались за ребенка, что ее избили, а, как выяснилось сегодня при общении с психологом, дочка «бесилась» со старшеклассником, и, боясь, что накажут, придумала историю. Простите нас, нам очень стыдно за её этот поступок!

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