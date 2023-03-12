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НовостиОбщество12 марта 2023 11:08

Выяснилось, что 10-летняя девочка придумала историю про свое избиение возле прикамской школы

Ее мама извинилась через соцсети за эту выдумку
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Как выяснилось, никакого избиения возле этой школы не было. Фото: паблик ВК "ЧП Березники".

Как выяснилось, никакого избиения возле этой школы не было. Фото: паблик ВК "ЧП Березники".

Мы уже писали о том, что мама третьеклассницы из Березников 10 марта опубликовала пост о том, что ее дочку избили три подростки на остановке возле школы и отобрали 30 рублей. Так девочка объяснила появившийся у нее синяк.

В СУ СКР по Пермскому краю по факту этой публикации организовали проверку. В частности, с девочкой поговорил психолог, и та призналась, что выдумала историю со своим избиением на автобусной остановке. И рассказала, что синяк она получила, когда они баловались в школе на перемене.

После этого ее мама извинилась через соцсети.

- Я прошу дать опровержение этой ситуации, - написала она в паблик «ЧП Березники». - Мы испугались за ребенка, что ее избили, а, как выяснилось сегодня при общении с психологом, дочка «бесилась» со старшеклассником, и, боясь, что накажут, придумала историю. Простите нас, нам очень стыдно за её этот поступок!

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