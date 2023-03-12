Власти пообещали провести проверку из-за обращения мобилизованных из Прикамья к президенту Путину

Фото: скриншот видео.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края инициировали проверку видеообращения президенту России Владимиру Путину мобилизованных из Пермского края и Свердловской области, которое они разместили в Telegram-канале «Сирена».

Видео записали мобилизованные, прибывшие в зону СВО в конце декабря для территориальной обороны в ДНР. По их словам, бойцов отправили на штурм без разведки и связи с другими подразделениями.

- Краевой Минтербез в настоящий момент проверяет эту информацию, - сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. - Параллельно в военную прокуратуру было направлено обращение с запросом провести проверку фактов.