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НовостиОбщество12 марта 2023 9:58

В Перми простятся с заслуженным врачом России Владимиром Шестаковым

Пермский невролог ушел из жизни 11 марта
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: Пермская ГКБ №4.

Фото: Пермская ГКБ №4.

14 марта с 11.00 до 12.00 в морфологическом корпусе ПГМУ на улице Луначарского, 72 состоится прощание с Владимиром Васильевичем Шестаковым. Известный невролог, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, профессор Владимир Шестаков ушел из жизни на 72-ом году жизни после тяжелой болезни.

- Благодаря ему неврологическая служба четверки такая, какая она есть. Володя, спасибо, – написал слова соболезнования в своем телеграмм-канале главный врач ГКБ №4 Андрей Ронзин.

Под руководством невролога Шестакова в Пермской городской клинической больнице №4 было создано отделение неврологии, которое сейчас специализируется на лечении пациентов с острым инсультом, сейчас оно считается одним из лучших в стране. Благодаря Владимиру Шестакову были спасены жизни тысяч пациентов.