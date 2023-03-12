В Прикамье ищут 17-летнего подростка в наушниках, который пропал 27 февраля

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают поиски пермского подростка - 17-летнего Ильи Чечушкова, который пропал еще 27 февраля.

По некоторым данным, он мог уехать в Березники.

Пропавший может носить на голове большие черные наушники поверх серой шапки. Он был одет в длинную темно-зеленую куртку с капюшоном и темно-синие джинсы, на ногах – высокие черные ботинки.

Приметы: рост 170 сантиметров, глаза серые, волосы русые.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить волонтерам отряда «Лиза Алерт», Пермский край. Инфорги поиска: Евгения - 89824673098, Светлана - 89636486983, Софья -89026475907.