В Прикамье на пожаре погиб житель частного дома

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранним утром 11 марта в деревне Ананькина Юрлинского района вспыхнул пожар в частном доме на улице Речной.

- На место выехали сотрудники пожарной части села Юрла, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Огонь охватил более 50 квадратных метров деревянной постройки. К сожалению, на пожаре обнаружен погибший. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильного пользования печью.

В МЧС напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем. А в случае возгорания сообщить об этом по телефонам 101 (для звонка с мобильного телефона) или 01.

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