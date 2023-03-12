В скверах и парках Перми определили 9 мест, где будут регистрировать браки

Фото: Анна Маркова
Отныне совершить волнующий обряд бракосочетания пермские пары смогут не только в отделах управления ЗАГС или Дворцах культуры, но и под открытым небом.
В мэрии утвердили для этого список локаций в 9 городских скверах и парках. А также уточнили, в какие отделы ЗАГС нужно обращаться, чтобы обменяться кольцами в том или ином месте.
В Дзержинский:
- Локации в Театральном саду у оперного театра и в сквере имени Олега Новоселова на улице Хохрякова.
В Мотовилихинский:
- Сквер на нижней части набережной реки Камы от Речного вокзала до грузового порта и сквер имени конструктора Калачникова между улицами Лебедева, Розалии Землячки и Уральской.
В Свердловский:
- Эспланада и сквер имени Мамина-Сибиряка на Соборной площади.
В Индустриальный:
- Сад имени Миндовского.
В Кировский:
- Сквер на набережной реки Камы в Закамске.
В Орджоникидзевский:
- Парк культуры и отдыха имени А.П. Чехова.