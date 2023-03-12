В Прикамье водитель иномарки не учел заносы на дороге и устроил смертельное ДТП

Отечественный автомобиль сильно искорежило. Скриншот видео.

Автоинспекторы напоминают прикамским водителям о том, что нужно учитывать погодную обстановку, – несоблюдение скоростного режима при гололедице и снежных заносах на дорогах может обернуться трагедией.

В краевой ГИБДД выложили в телеграмм-канале видеозапись с места смертельного ДТП, которое произошло 10 марта на 51 километре дороги Кудымкар – Гайны.

- Водитель Geely Atlas не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Lada Granta, - сообщили автоинспекторы. – Водитель отечественного автомобиля погиб, водитель иномарки получил травмы. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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